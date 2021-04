Auf der A30 hat sich am Donnerstagnachmittag in Richtung Osnabrück ein tödlicher Unfall ereignet. Auf der Gegenfahrbahn stießen kurze Zeit später zwei Autos zusammen.

NWM-TV

Lotte/Ibbenbüren. Nach dem tödlichen Unfall am Donnerstag auf der A30 bei zwischen Laggenbeck und Lotte ist die Unfallursache weiterhin unklar. Auf der Gegenfahrbahn kam es zu zähfließendem Verkehr und einem weiteren Unfall – mutmaßlich durch Gaffer.

Am Nachmittag war ein 50-Jähriger aus Ibbenbüren mit seinem Opel in das Heck eines Lkw-Aufliegers geprallt. Er starb noch an der Unfallstelle. Warum, das sei noch unklar, sagte eine Sprecherin der Polizei Münster am Freitag auf Nachfra