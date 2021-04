Warum steigen die Corona-Zahlen in Lotte?

In Lotte ist die Zahl der Menschen, die aktuell mit dem Coronavirus infiziert sind, gestiegen. (Symbolfoto)

Matthias Bein/dpa

Lotte. In Lotte ist die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen von 20 am Mittwoch auf 28 am Freitag gestiegen. Woran liegt das? Wir haben bei der Verwaltung nachgefragt.

Die Zahl der infizierten Lotteraner lag am Mittwoch, 14. April, bei 20 Personen. Am Donnerstag, 15. April, verzeichnete die Statistik einen Sprung um sechs weitere Infizierte auf insgesamt 26 Menschen. Am Freitag, 16. April, sind laut Angab