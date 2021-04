Leerstand am Lotter Teichweg: Was wird aus der ehemaligen Poco-Filiale?

Seit Ende Juli 2020 geschlossen: Die ehemalige Poco-Filiale in Lotte-Wersen.

David Ebener

Lotte. Seit mehr als acht Monaten steht die ehemalige Poco-Filiale am Teichweg in Lotte-Wersen leer. Ein Nachmieter ist bislang nicht in Sicht. Der Verwalter gibt sich wortkarg. Wie geht es also weiter?

Ende Juli 2020 hatte der Bergkamener Möbeldiscounter Poco die Filiale am Lotter Teichweg nach gut 16 Jahren dichtgemacht. 2004 hatte das Unternehmen die Fläche übernommen, die zu der Zeit bereits acht Jahre leer stand und zuvor vom Möbelhän