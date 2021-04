Westerkappelns Bürgermeisterin Annette Große-Heitmeyer (v.l.), Oscura-Geschäftsführer Erwin Heinze, Lottes Bürgermeister Rainer Lammers und Mareike Grieneisen, Miteigentümerin der Tennishalle, freuen sich, dass das Testzentrum am Dienstag den Betrieb aufnimmt.

Anke Beimdiek

Lotte/Westerkappeln. Ärzte und eine Therapiepraxis haben in Westerkappeln und Lotte den Anfang gemacht. Ab Dienstag können sich die Bürger auch in einem Drive-In-Schnelltestzentrum auf Corona testen lassen. Das Testzentrum der beiden Nachbarkommunen nimmt auf dem Parkplatz der Tennishalle im Gewerbegebiet Gartenkamp in Westerkappeln seinen Betrieb auf.

Bereits ab dem heutigen Samstag können Bürger online einen Termin buchen. Der Betreiber des Testzentrums, die Firma Oscura GmbH mit Sitz in Osnabrück, hat dafür unter freitesten.org eine eigene Buchungsseite freigeschaltet. Zwar k