Lärmende Abbrucharbeiten an Gesamtschule Wersen zum Ferienende fertig

Die lärmenden Bauarbeiten sollen am Wochenende fertiggestellt werden. Zwar läuft der Schulbetrieb in der ersten Wochen nach den Ferien noch als Distanzunterricht. Aber die Notbetreuung kann dann schon mal ohne übermäßigen Lärm und Vibrationen stattfinden.

Swaantje Hehmann

Lotte. Die Gesamtschule Am Herrengarten in Wersen ist noch immer eine Großbaustelle. Doch noch an diesem Wochenende sollen die Krach machenden Rückbauarbeiten beendet sein – rechtzeitig zum Ende der Osterferien.

Weithin sichtbar ist der 30 Meter hohe Riesenkran auf der Großbaustelle für die Erweiterung und Sanierung der Gesamtschule Am Herrengarten in Wersen. Fast so hoch ist das Gerüst. Oben auf dem Dach Richtung Grundschule lärmen zwei Minibagger