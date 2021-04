So läuft der Corona-Impfstart in der Gemeinde Lotte

Eine Patientin wird von ihrer Hausärztin mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer gegen Corona geimpft. Auch in einer Lotter Praxis sind bereits die ersten Corona-Impfungen durchgeführt worden. (Symbolfoto)

Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Lotte. In der Gemeinde Lotte starten die Hausärzte in diesen Tagen mit der Corona-Schutzimpfung. In einer Praxis wurden bereits die ersten Patienten geimpft. Die anderen drei Praxen für Allgemeinmedizin befinden sich noch im Osterurlaub. Wie sollen sich die Patienten verhalten?

18 Patienten haben in der Bürener Arztpraxis von Susann Niendiecker am Mittwoch das Vakzin Biontech/Pfizer erhalten. "Wir können diese Woche noch 48 Patienten impfen, nächste Woche aber nur 36", sagt eine Praxismitarbeiterin. Grund: "Unsere