Wer in Bau- und Gartenmärkten oder Textilgeschäften im Kreis Steinfurt einkaufen möchte, muss einen tagesaktuellen, negativen Schnelltest vorlegen.

Karl-Josef Hildenbrand

Lotte. Welche Regeln müssen Lotter Bürger in Sachen Corona aktuell beachten? Wie viele Kontakte sind erlaubt? Wo müssen Masken getragen werden? Wie steht es um den Schulstart am kommenden Montag (12. April) und was verbirgt sich hinter der sogenannten "Test-Option"? Ein Überblick.

Eigentlich sollte bereits am 29. März, als der Inzidenzwert im Kreis Steinfurt auf 127 gestiegen war und damit am dritten Tag in Folge über dem Grenzwert 100 lag, die bundesweit vereinbarte "Notbremse" gezogen werden. Doch in NRW kann man d