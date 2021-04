Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall auf der Bergstraße in Büren

Zwei Verletzte forderte ein Unfall, der sich am Dienstagmittag auf der Bergstraße in Büren ereignete.

Angelika Hitzke

Lotte. Zwei Verletzte und nicht unerheblicher Sachschaden – das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstagmittag auf der Bergstraße zwischen Wersen und Büren ereignete.

Nach Angaben der Kreispolizeibehörde fuhren um 11.56 zwei Autofahrer hintereinander auf der Bergstraße von Wersen in Richtung Büren. In Höhe von Haus Nummer 40 wollte der vordere Autofahrer nach links in den dortigen Wanderweg abbiege