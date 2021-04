Gleich gibt Dr. Elke Fischer der Beagle-Hündin "Josie" eine Spritze. Azubi und Frauchen Lisa Beiderwellen beruhigt die Hundedame.

Ursula Holtgrewe

Lotte. „Impfen, impfen, impfen“, fordern Verantwortliche im Kampf gegen die Corona-Pandemie seit Wochen. Ab dieser Woche wird nun auch in Hausarztpraxen geimpft. Unterstützend stünde nach amerikanischem Beispiel ein beachtliches Potenzial quasi in der zweiten Reihe bereit: die Veterinäre. Würden Lotter Tierärzte die Impfaktion unterstützen?

Deren Potenzial warf jüngst Siegfried Moder, Präsident des Bundesverbands der praktizierenden Tierärzte, in die Waagschale. Er wies darauf hin, dass in den USA auch Veterinäre gegen Corona impfen. Auch in Frankreich dürften Tierär