Grünes Licht für den Bau eines Wohnhauses auf dieser Wiese gab jetzt auch der Lotter Gemeinderat (Archivbild).

Angelika Hitzke

Lotte. Auf der direkt vor dem Ortsschild gelegenen Wiese an der Poststraße in Wersen kann jetzt ein Wohnhaus gebaut werden. Dafür gab der Lotter Gemeinderat ebenso einstimmig grünes Licht, wie für die Bebauung des nördlichen Teils im Bereich des Alt-Lotter Baugebietes Boyersweg.

Das private Grundstück an der Poststraße liegt gegenüber der Einmündung der Straße Am Herrengarten und grenzt an vorhandene Wohnbebauung und an das Überschwemmungsgebiet der Düte im Süden. Die Erschließung ist von der Poststraße aus problem