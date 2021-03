Gastronomen in Lotte bewahren an Ostern ein Stück weit Tradition

Irene und Borchard König vom Bistro Le Journal in Lotte stehen an ihrem „Außer-Haus-Taxi“.

Swaantje Hehmann

Lotte. Seit Anfang der Corona-Pandemie sind viele Gastronomen zwangsweise auf den Außer-Haus-Verkauf umgestiegen. Denn nur so können sie ihre Kunden weiterhin bedienen. Zu Ostern soll es nicht anders sein: An den Feiertagen können Kunden in Lotte Gerichte zum Mitnehmen bestellen.

Die Pandemie hat die Gastronomie schwer getroffen. Wegen der geltenden Regeln und Einschränkungen dürfen Restaurant-Betreiber schon schon lange keine Gäste mehr empfangen. Trotzdem bleiben sie in Betrieb. Mit dem Außer-Haus-Verkauf sind vie