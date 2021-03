Sars-CoV-2 Antigen-Selbsttests hatte die Lotter Gemeindeverwaltung vor der Sitzung allen Ratsmitgliedern zukommen lassen. (Symbolfoto)

dpa/Frank Molter

Lotte. Im Lotter Rat und in der Verwaltung sind sich alle einig: Das gemeinsame Corona-Testzentrum mit Westerkappeln, das als Drive-in dicht an der Grenze zur Gemeinde Lotte mit dem Betreiber Oscura eingerichtet wird, ist eine tolle Sache – reicht aber nicht aus. Auch in Lotte selbst gibt es orts- und bürgernah bereits mehrere Möglichkeiten, sich kostenlos testen zu lassen, gab Bürgermeister Rainer Lammers in der Ratssitzung am Donnerstag bekannt.

Er teilte offiziell mit, dass mit der Oscura GmbH ein neuer Betreiber für den zuvor abgesprungenen Drittanbieter Schnelltest24.eu gefunden worden sei. Der neue Anbieter habe inzwischen auch die Genehmigung vom Kreis Steinfurt, das geme