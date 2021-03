Um den Firmenstandort in Wersen zu sichern, hat der Ausschuss für Ortsentwicklung jetzt die Weichen für die nötige Erweiterung des Betriebsgeländes der Firma Wienkämper gestellt.

Hermann Pentermann

Lotte. Seit Jahrzehnten hat die Entsorgungs- und Recyclingfirma Wienkämper ihren Stammsitz in Wersen. Ein Teil des Betriebs ist seit 2006 in Westerkappeln-Velpe ansässig. Um auf den Markt reagieren und den Standort am Napoleondamm in Wersen sichern zu können, braucht das Unternehmen mehr Platz. Der Lotter Ausschuss für Ortsentwicklung stimmte jetzt einhellig dem Antrag zu, dafür die nötigen baurechtlichen Voraussetzungen zu schaffen.

Für die Lagerung und Aufbereitung von Recycling-Baustoffen muss das Unternehmen seine Betriebsflächen erweitern. Der geltende Vorhaben- und Erschließungsplan für das Betriebsgelände "ist ein Korsett, das keine Bewegung möglich macht",