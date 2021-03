Brand am Gebäude der Sportfreunde Lotte – Feuerwehr kann schnell löschen

Einen Brand in einem Verschlag (hinten links) etwa in Höhe der Sportfreunde-Gymnastikhalle hat die Freiwillige Feuerwehr Lotte gelöscht.

Ursula Holtgrewe

Lotte. Zu einem Brand am Gebäude der Sportfreunde Lotte musste die Freiwillige Feuerwehr am Mittwochabend mit beiden Löschzügen ausrücken. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden.

Ein Großvater, der auf das Trainingsende seines Enkels wartete, berichtete, dass er die Flammen gegenüber der Tennishalle in einem Verschlag am Gebäude der Sportfreunde Lotte – etwa in Höhe der Gymnastikhalle – entdeckt habe. „Damit si