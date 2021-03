Diese Bäcker in Lotte haben Karfreitag geöffnet

An Ostern können Kunden frische Backwaren auch in ihren Lieblingsbäckereien in Lotte kaufen. Denn viele Filialen öffnen auch am Feiertag. (Symbolbild)

imago images/Martin Wagner

Lotte. Wer an Ostern 2021 nicht auf frische Brötchen oder Brot vom Bäcker verzichten möchte, darf sich freuen. Denn einige Bäckereien öffnen ihre Geschäfte in Lotte auch am Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag. Hier ist eine Übersicht der Öffnungszeiten.

Öffnungszeiten der Bäcker in Lotte am KarfreitagWellmannBahnhofstraße: geschlossenRathausplatz: geschlossenJustusErnst-Lück-Platz: geschlossenHalener Straße: geschlossenWiekingLandwehrstraße: geschlossenRemkeBahnhofstraße: geschlossenÖffnun