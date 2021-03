Trotz Spielstraßenschild und Aufpflasterungen fahren viele Autofahrer mit 50 statt 7 km/h auf der Straße "An der Dorfkirche" in Wersen.

Angelika Hitzke

Lotte. In der Siedlung Neue Brookwiesen in Wersen besteht offensichtlich Handlungsbedarf: Gleich mehrere Anwohner klagten in der Einwohnerfragestunde der jüngsten Sitzung des Verkehrs- und Umweltausschusses (VUA) darüber, dass auf der Straße "An der Dorfkirche" viel zu schnell gefahren werde. Auf der Spielstraße gilt Schritttempo, tatsächlich aber seien viele mit mehr als 30, zum Teil sogar 50 km/h dort unterwegs.

"Meine Kinder sind schon mehrfach fast platt gefahren worden", schilderte eine junge Mutter die Situation. Den Leuten sei offenbar nicht bewusst, dass es sich um eine Spielstraße handelt, auf der man Schritttempo fahren müsse. Selbst aufgem