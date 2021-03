Im Kreis Steinfurt wird jetzt wieder Astrazeneca verimpft. (Symbolbild)

dpa/Michael Reichel

Steinfurt. Da die Europäische Arzneimittelbehörde grünes Licht für den umstrittenen Corona-Impfstoff von Astrazeneca gegeben hat, werden die Impfungen mit dem Mittel auch im Kreis Steinfurt wieder aufgenommen. In den letzten Tagen ausgefallene Termine sollen neu vergeben werden.

Wie die Kreisverwaltung mitteilt, haben die Impfungen mit Astrazeneca bereits an diesem Freitag wieder begonnen. Alle Bürger, deren Termine in den Tagen seit dem Impfstopp ausgefallen sind, würden per E-Mail informiert. "Sie erhalten dann d