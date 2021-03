CDU und Grüne fordern eigene Covid-Schnelltestzentren in der Gemeinde Lotte

Nach Auffassung von CDU und Grünen muss es in der Gemeinde Lotte mindestens zwei Corona-Schnelltestzentren geben. (Symbolbild)

Rupert Oberhäuser via www.imago-images.de

Lotte. Die Ratsfraktionen von CDU und Bündnis 90/Die Grünen haben den Antrag gestellt, in der kommenden Ratssitzung am 25. März über die Einrichtung von Corona-Testzentren in der Gemeinde Lotte zu beraten. Bislang ist nur ein gemeinsames Zentrum mit Westerkappeln geplant.

In ihrem gemeinsamen Antrag fordern die beiden Fraktionen, zur Sicherstellung der Daseinsvorsorge der Lotter Bürger "umgehend Maßnahmen zu ergreifen", um Corona -Testzentren in den Ortsteilen Alt-Lotte und Wersen, gegebenfalls auch in Büren