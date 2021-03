Zur Anzeige gebracht: Rund 50 Erinnerungslatten ehemaliger Awo-Kita-Kinder sind offenbar mit großer Gewalt vom Metallzaun getreten worden.

Awo-Kita/Carnita Kemish

Lotte. Kinder und Erzieherinnen der Alt-Lotter Awo-Kita sind sauer: Schon wieder lagen die bunt bemalten Latten, die sonst den Zaun schmücken, im Garten – augenscheinlich abgetreten. Eine Anzeige gegen Unbekannt läuft.

Es sei eine böse Überraschung gewesen, als sie am Dienstagmorgen kurz nach sieben Uhr in den Garten des der Awo-Kita am Standort Bachstraße geschaut habe, erinnert sich Erzieherin Carnita Kemish. Rund 50 bunte Zaunelemente lagen durcheinand