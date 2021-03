Was kann Lotte für Unternehmer unternehmen? Der Bürgermeister sucht das Gespräch

Lottes Bürgermeister Rainer Lammers lädt Unternehmen zum Gespräch. (Archivbild)

LuxTeufelsWild Fotografie

Lotte. Was die Gemeinde Lotte tun kann, um auch in Zukunft für Unternehmen attraktiv zu sein, möchte Bürgermeister Rainer Lammers gerne von ihnen selbst hören. Gemeinsam mit der Wirtschaftsvereinigung für den Kreis Steinfurt lädt er daher am Dienstag, 23. März, zu einem digitalen Gedankenaustausch ein.

Die Einladung richtet sich in erster Linie an Mitglieder des Unternehmensnetzwerks Wirtschaftsvereinigung für den Kreis Steinfurt (WVS), insbesondere die aus Lotte und Umgebung. "Wir haben aber auch Lotter Firmen eingeladen, die nicht