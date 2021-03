Bei einem Unfall in Lengerich ist am Montagmorgen eine Autofahrerin schwer verletzt worden.

Lengerich . Bei einem Unfall in Lengerich (Kreis Steinfurt) ist am Montagmorgen eine 27 Jahre alte Autofahrerin schwer verletzt worden. Drei Schulkinder, die in einem am Unfall beteiligten Wagen saßen, wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Nach Angaben der Polizei in Steinfurt ereignete sich der Unfall gegen 8 Uhr in der Straße Wüstenei am Ortsrand von Lengerich. Ein 41-jähriger BMW-Fahrer war mit drei Kindern auf dem Weg zur Schule, als ein aus dem Aldruper Damm kommender Kl