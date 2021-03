Sperrt die Gemeinde Lotte die Straße am Hagenberg an der falschen Stelle?

Die Schranke versperrt den asphaltierten Wirtschaftsweg Am Hagenberg nur zur Zeit der Krötenwanderung. Um die Abkürzung aus den Navis zu bekommen, müsste die schmale Straße dauerhaft und ganzjährig gesperrt sein. Dagegen aber sträuben sich die Anlieger.

Michael Gründel

Lotte. Befindet sich die derzeit zum Schutz der wandernden Amphibien geschlossene Schranke am Berg oberhalb des Hofes Strübbe an der falschen Stelle? Müsste nicht schon unten an der Hagenbergstraße die Zufahrt zum Wirtschaftsweg Am Hagenberg komplett dicht sein? Diese Fragen werfen Anlieger auf.

Wann genau die Schranke installiert wurde, kann in der Gemeindeverwaltung niemand mehr sagen. Landwirt Holger Strübbe, auf dessen Hof sich neben zwei Fischteichen eines der Laichgewässer befindet, erinnert sich aber, dass sie schon in seine