Bis auf Weiteres wird Dr. Axel Zinke seine Bürener Kleintierpraxis geschlossen halten. Aus dem Fenster zum Hinterhof haben Feuerwehreinsatzkräfte verbrannte und verschmorte Utensilien geworfen.

Ursula Holtgrewe

Lotte. Es riecht noch immer stark nach verbrannten Kunststoffen in der Kleintierpraxis an der Bergstraße 4 im Lotter Ortsteil Büren. Das Team ist seit Montag damit beschäftigt, Patiententermine an Praxen in der Nähe zu verlegen. Wann kann die Bürener Tierarztpraxis nach dem Brand am Samstagabend wieder öffnen?

Wer in der Praxis anruft, erfährt vom Anrufbeantworter, dass sie wegen eines Brandschadens bis auf Weiteres geschlossen bleibe. „Wie lange, das ist derzeit völlig unklar“, sagt Dr. Axel Zinke, der mit Dr. Bärbel Schnebel kleine Haustiere un