imago images/Deutzmann

Steinfurt. Die Polizei im Kreis Steinfurt hat bei ihren jüngsten Kontrollen vermehrt Verstöße gegen die Corona-Regeln festgestellt. So trugen etwa mehrere Kunden in einem Frisörsalon in Lotte keinen vorgeschriebene Mund-Nasen-Maske.

Am Wochenende stellte die Polizei mehrere Verstöße im Kreis Steinfurt fest. Offenbar seien einige Menschen "regelmüde" geworden, teilte die Polizei mit. So auch in dem Frisörsalon in Lotte, in dem die Polizei mehrere Kunden ohne Maske antra