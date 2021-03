Schnelltests im Drive-in? Die Gemeinden Lotte und Westerkappeln prüfen ein solches Angebot nach Osnabrücker Vorbild. (Archivbild)

André Havergo

Lotte/Westerkappeln. Seit Montag sollen sich Bürger überall kostenlos einem Schnelltest unterziehen lassen können. Im Tecklenburger Land irren Testwillige aber vermutlich orientierungslos durch die Gegend. Bei den Kommunen sind sie jedenfalls (noch) an der falschen Adresse. Die Verantwortlichen in den Rathäusern arbeiten aber an einer Lösung.

Das gilt insbesondere für die Westerkappelner Gemeindeverwaltung. Dort glühen seit Freitag die Telefonleitungen. Bürgermeisterin Annette Große-Heitmeyer berichtet auch von zahllosen Anfragen per E-Mail oder WhatsApp.Am Freitag habe es lange