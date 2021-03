Tierarztpraxis brennt in Lotte – Menschen und Vögel rechtzeitig gerettet

Die Feuerwehr Lotte musste zu einem Einsatz ausrücken. (Symbolbild)

imago images/onw-images/Markus Brandhuber

Lotte. Im Lotter Ortsteil Büren hat es am Freitagabend gebrannt. Betroffen war eine Tierarztpraxis. Sie wurde schwer in Mitleidenschaft gezogen. Menschen wurden nicht verletzt – und auch einige gefiederte Patienten konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden.

Das Feuer, das gegen gegen 18.55 Uhr am 6. März gemeldet wurde, brach offenbar im Labor der Praxis aus, die im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Bergstraße in Büren gelegen ist. Die Steinfurter Polizei berichtet von einer erheblic