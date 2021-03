Mit einem Gullideckel haben Unbekannte ein großes Loch in Stefan Loskes Lebensmittelautomaten geworfen und Waren entwendet. Der Fleischermeister hofft, dass der Verkauf noch vor Ostern weitergehen kann.

Ursula Holtgrewe

Lotte. Schon wieder: Am Mittwochmorgen bemerkte Fleischermeister Stefan Loske entsetzt die Zerstörung seines Lebensmittelautomaten vor dem Geschäft am Bürener Strotheweg 52. Was war geschehen?

Für Loske ist wie ein Déjà-vu: Er hatte bereits im Jahr 2019 eine Zerstörung von „Loskes Speisekammer“ angezeigt. „Der Automat stand gerade mal drei Monate, da wurde er Ziel von Vandalen“, blickt er verärgert zurück. Das Tatwerkzeug Auch di