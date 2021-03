Elster-Beschäftigte mit Maske und Mindestabstand während des Warnstreiks am Dienstagmorgen auf dem Firmenparkplatz.

David Ebener

Lotte/Osnabrück. Auch beim Gaszähler-Hersteller Elster in Lotte-Büren ist es am Dienstagmorgen zu einem Warnstreik gekommen. Gewerkschaft und Arbeitnehmer wollen so ihren Forderungen in der laufenden Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie Nachdruck verleihen.

IG-Metall-Verhandlungsführer Carsten Claaß wiederholte vor rund 300 Zuhörern seine Forderungen, die er bereits wenige Stunden zuvor bei einem Mitternachts-Warnstreik vor dem Werkstor der Firma Lacroix + Kress in Bramsche formuliert hat