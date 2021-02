Beruflicher Neuanfang am 1. März: Dann öffnet Bujar Sylaj sein „Barber Village“ in Alt-Lotte.

Ursula Holtgrewe

Lotte. Am 1. März dürfen Friseure nach dem Lockdown wieder öffnen. Bujar Sylaj aus Alt-Lotte geht mit seinem Herrensalon „Barber Village“ an der Bahnhofstraße 2 an diesem Tag den Schritt in die Selbstständigkeit. Was hat ihn dazu bewogen?

Viele Jahre lang habe er als Angestellter hinter Friseurstühlen gestanden, um Bärte und Haare in Fasson zu bringen, berichtet Bujar Sylaj. Er habe immer mehr Verantwortung übernommen: „In den letzten Jahren habe ich einen der Salons meines