Der Rasen auf dem Sportplatz in Wersen muss dringend saniert werden. Die Gemeinde Lotte wollte die Gelegenheit nutzen, den Platz zu modernisieren und mit einer Tartanbahn sowie einer energieeffizienten Flutlichtanlage auszustatten. Den beantragten Zuschuss aus dem Sportstätten-Förderprogramm des Landes bekommt sie in diesem Jahr aber nicht.

David Ebener

Lotte. Für die Modernisierung der Sanitäranlagen am Sportplatz Halen und die Sanierung des Sportplatzes in Wersen hatte die Gemeinde Zuschüsse aus dem Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten beantragt. Zumindest was diesen Fördertopf für 2021 betrifft, geht sie dabei vorerst leer aus.

Das geht aus Unterlagen der Regionalplanungsbehörde der Bezirksregierung Münster vom 22. Februar hervor. Danach gibt es für die Vielzahl von eingereichten Projektanträgen aus 46 Kommunen, von denen etliche mehrere Zuschussanträge gestellt h