Krötenwanderung in Lotte-Osterberg: Straßensperrung ab Montag

Die Krötenwanderung hat auch in Lotte schon begonnen. (Symbolbild)

dpa/Sebastian Willnow

Lotte. Am Hagenberg in Lotte-Osterberg hat die Krötenwanderung begonnen. Ab Montag, 1. März, richtet die Gemeinde dort deshalb eine Vollsperrung ein. Am Schwarzwasserweg werden zudem gemeinsam mit der Nachbarkommune Westerkappeln Schilder aufgestellt, die auf die Amphibien hinweisen.

"Es geht wieder los", berichtet der Osterberger Landwirt Holger Strübbe. Die Teiche auf dem Gelände seines Tannenbaumhofes an der Straße Am Hagenberg gehören zu den Laichgewässern der Amphibien, weshalb er jedes Jahr den Marsch von Fröschen