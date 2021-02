An der Ecke Atterstraße/Gärtnerweg in Büren soll ein Nahversorger entstehen.

David Ebener

Lotte. An der Landwehrstraße am Ostrand von Büren gibt es einen Penny-Markt, in Wersen den Markant und in Alt-Lotte Edeka und Aldi. Aber im Westen von Büren gibt es keinen Lebensmittel-Nahversorger. Das soll sich ändern, denn ein Investor möchte auf dem Eckgrundstück Atterstraße/Gärtnerweg so einen Laden eröffnen.

Der Ausschuss für Ortsentwicklung (AOE) beschloss jetzt einstimmig, hierfür den Bebauungsplan Heuers Moor-Ost zu ändern. Damit gaben die Kommunalpolitiker zunächst nur grünes Licht für die Aufstellung der Planänderung, die sich nur auf dies