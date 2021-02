Wie das Lotter Eiscafé „Cristallo“ in die Saison startet

Genüsslich beißt Mila in die Herzwaffel, die in ihrem Schokoeis steckt. Burim Hasani freut sich wieder auf Kunden und Gespräche.

Ursula Holtgrewe

Lotte. Viel Platz gibt es derzeit vor dem Eiscafé Cristallo an der Bahnhofstraße in Alt-Lotte. Sitzgelegenheiten und Tische warten noch im Winterquartier. Trotzdem gibt es seit Sonntag wieder Eis. Was erwartet Eisdielenchef Burim Hasani für diese Saison?

Die Tür zum Eiscafé steht derzeit von 12 bis 20 Uhr offen. Im Sonnenschein warten immer wieder Kunden. Eine ganz junge ist Mila, die mit ihrer Mama gleich zum Bus muss. Aber für ein Schokoeis reicht die Zeit. Zwei Radfahrerinnen stellen ihr