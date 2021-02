Gehöft an der Bahnhofstraße angerissen: Wie sich der Lotter Ortskern verändern soll

Hof Lamping verschwindet aus dem Lotter Ortsbild: Die Abrissarbeiten an der Bahnhofstraße am vergangenen Donnerstag.

Rolf Grundke

Lotte. Es knirscht. Es kracht. Es rumpelt. Die Gebäude des ehemaligen Hofes Lamping in Alt-Lotte an der Bahnhofstraße 10 werden abgerissen. Hier entsteht ein Mehrfamilienhaus, das Mitte 2022 bezugsfertig sein soll. Was genau ist geplant?

Immer wieder bleiben Passanten stehen und verfolgen die Abbrucharbeiten neben dem Parkplatz des Edeka-Markts. Für die eingesessenen Alt-Lotter Bürger wie Simone Linke verschwindet ein Stück jahrzehntealter Ortsgeschichte: „Es ist schon sond