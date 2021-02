Mehrere Diebstähle über Nacht in Lotte – Polizei sucht Zeugen

Die Polizei ermittelt nach mehreren Diebstählen in Lotte. Unbekannte haben sich im Ortsteil Halen zu schaffen gemacht. (Symbolfoto)

Jörn Martens

Lotte. Mehrere Diebstähle haben sich in den vergangenen Tagen in Lotte ereignet. Die Polizei ermittelt nach drei Vorfällen Ende vergangener Woche und bittet Zeugen, sich zu melden.

Drei Taten ereigneten sich in der Nacht zu Freitag, 19. Februar, im Ortsteil Halen. Am Niederseester Weg entwendeten Unbekannte zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Freitag, 6.30 Uhr, in Höhe des Sportplatzes ein Fahrrad. Das Rad stand zum Tatz