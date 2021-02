Evangelische Kirche Alt-Lotte feiert am Sonntag erstmals wieder Gottesdienst

Nach zehn Wochen coronabedingter Pause feiert die Evangelische Kirchengemeinde die Alt-Lotter ab Sonntag, 21. Februar, wieder Gottesdienste.

Ursula Holtgrewe

Lotte. An diesem Sonntag, 21. Februar, will die Evangelische Kirche in Alt-Lotte erstmals wieder einen Präsenzgottesdienst abhalten. Ist das angesichts der Verbreitung der britischen Corona-Mutante eine gute Idee? Wir haben Pastor Iven Benck gefragt.

„Wir fasten seit knapp einem Jahr mit Verzicht auf vieles, was Spaß macht, und verzichten seit etwa zehn Wochen auf Gottesdienste in der Kirche. Das soll sich nun ändern“, kündigt Benck an. Er sei sich sicher, dass jeder Gottesdienstbesuche