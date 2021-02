„Hallo, Tracy hier“, begrüßt Tracy Doyle am Telefon die Kunden, die einen Termin ab dem 1. März vereinbaren möchten.

Ursula Holtgrewe

Lotte. Der Lockdown für Frisöre endet am Montag,1. März. Steht den Salons in Lotte ein Ansturm bevor? Und was müssen die Kunden beachten? Hier die wichtigsten Infos.

Wie läuft die Terminvergabe?Gleich nach Verkündung des Lockdown-Endes startete auch bei Lotter Friseuren die Terminvergabe. Patricia Brockmeyer, die am Berliner Platz in Büren „Patricias Haar Atelier“ leitet, hatte dabei nach eigenen Worten