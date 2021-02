Eisregen legt Müllabfuhr in Lotte lahm – Gelbe Säcke erst in 14 Tagen dran

Erst in zwei Wochen werden die Gelben Säcke in der Gemeinde Lotte wieder abgeholt.

Ursula Holtgrewe

Lotte. Die Wetterkapriolen mit Eisregen haben am Montag dazu geführt, dass ein Großteil der Gelben Säcke in der Gemeinde Lotte liegengeblieben sind. Wann werden sie abgeholt?

Eine Sonderabholung wird es nach dem Abbruch des Einsammelns nicht geben. „Wir bitten die Bürger, die Gelben Säcke zu lagern und in zwei Wochen am Montag, 1.März, mit den anderen Wertstoffsäcken an die Straßen zu legen“, hieß es beim Entsor