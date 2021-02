Bier für einen guten Zweck: 50 Cent je Flasche gehen an die Organisation #handforahand, einem gemeinnützigen Verein zur Förderung von Kunst und Kultur.

Frank Haverkamp

Ibbenbüren. 500 Millionen Liter weniger Bier haben die Deutschen 2020 getrunken. Die Brauwirtschaft fährt Rekordverluste ein und muss das nicht verkaufte Bier sogar wegschütten. Das spürt auch Frank Haverkamp von der Laggenbecker Brauerei aus Ibbenbüren. Und auch, wenn er Mühe und Not hat, seine Brauerei über Wasser zu halten, hat er ein Bier gebraut, um andere Menschen in Not zu unterstützen.

Für die Aktion „#handforahand“ – zu Deutsch „Hand für Hand“ – hat der Diplom-Ingenieur für Maschinenbau ein Strong Red Ale gebraut, von dessen Erlös er 50 Cent pro Flasche an die Organisation „#handforahand“ spendet. Der gemeinnüt