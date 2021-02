„Schneechaos“ in Lotte weckt Erinnerungen an den „Katastrophenwinter“ 1978/79

Wersener Romantik: Die Mühle Tüchter präsentierte sich vor 42 Jahren am teils zugefrorenen Dütelauf in weißer Kulisse.

Wolfgang Johanniemann

Lotte. Schneetief mit Tiefschnee - wann hat es das in Lotte zuletzt gegeben? Der jüngste Wintereinbruch weckt Erinnerungen, etwa an den Katastrophenwinter 1978/79. Der Lotter Heimatkundler Wolfgang Johanniemann hat in seinem reichhaltigen Bilderarchiv gestöbert – und nimmt uns mit auf eine Zeitreise in längst vergangene Winter...

Richtige Schneewinter mit anhaltendem Frost habe es auch früher nicht so häufig gegeben, berichtet der Wersener Wolfgang Johanniemann. „Aber an viel Schnee kann ich mich gut erinnern“, sagt er. Und zwar nicht nur im häufig zitierten Schneek