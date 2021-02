Am Sonntag geöffnet: So bereiten sich Lotter Floristen auf den Valentinstag vor

Wie ein Stillleben wirkt die Komposition des „wiesig“ zusammengestellten Straußes von Walburga Flaucher-Feldkamp.

Ursula Holtgrewe

Lotte. Der Tag der Verliebten, der Valentinstag am 14. Februar, fällt in diesem Jahr auf einen Sonntag. Wie stellen sich die Lotter Floristen darauf ein, wann haben sie geöffnet – und welche Blumen schenken sich die Lotter am liebsten? Wir haben nachgefragt.

Der Überlieferung nach geht der Valentinstag auf den Heiligen Valentin zurück. Der Priester soll trotz des Verbotes von Claudius Gothicus, von 268 bis 270 römischer Kaiser, christliche Trauungen vollzogen und die Paare mit Blumen beschenkt