Nix zu machen: Wegen des starken Schneefalls wurden die Restmülltonnen in Lotte in dieser Woche nicht geleert. Das wird kommende Woche nachgeholt - dafür bleiben dann die Biomülltonnen stehen. (Symbolbild)

Lotte. Wegen des Schneechaos am Wochenende fällt in dieser Woche die Müllabfuhr in der Gemeinde Lotte aus. Ab Montag, 15. Februar, gelten voraussichtlich wieder die regulären Termine. Welche Auswirkung sind zu erwarten?

Hausmüll In der gesamten Gemeinde Lotte hätte der Hausmüll in der grauen Tonne am Dienstag, 9. Februar, abgeholt werden sollen – doch dieser Termin ist witterungsbedingt ausgefallen. Regulär wäre die Tonne erst in vier Wochen wieder dran. D