Die Gemeinden können nicht überall gleichzeitig den Schnee räumen. Viele Bürger und Firmen greifen deshalb zur Selbsthilfe: Das Haus der Diakonie in Westerkappeln etwa hatte am Montag einen kleinen Radlader geordert, der den Weg zum Altenpflegeheim freischaufelte.

Frank Klausmeyer

Lotte/Westerkappeln. Schneetief „Tristan“ hat sich in er Region festgesetzt. Es rieselt auch am Montag bei Minustemperaturen durchgehend kleinflockigen Schnee. Was erlebten die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Bauhof und Straßenmeisterei in Lotte und Westerkappeln?

Tagsüber stellte sich die Situation für die Feuerwehr in Lotte sehr entspannt dar. „Alles ruhig, kein Feuerwehreinsatz seit gestern in der Feldmark“, vermeldete Gemeindebrandinspektor Marcus Prinz am Montag auf Nachfrage. Er hoffe, dass das