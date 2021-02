Was Lotter Bürger im Schneetreiben unternehmen

Seit einer Stunde sind Jan Krüger mit Jake und Carina Hertel mit Phil draußen und freuen sich an der winterlichen Atmosphäre. Während die Großen schon ein wenig frösteln, bekommen die Jungen nicht genug vom Schnee.

Ursula Holtgrewe

Lotte. Schneetief „Tristan“ hinterließ am Wochenende in der Region seine weiße Visitenkarte, teils mit sehr hohen Verwehungen auf den Straßen. Die Räumdienste kamen manchenorts kaum nach, die Durchgangsstraßen freizuhalten. Wir haben uns auf den Straßen in Lotte umgesehen.

Seit fünf Uhr bereits waren die Teams vom Lotter Servicebetrieb ohne Unterbrechung unterwegs. Servicebetriebsleiter Hans-Georg Kunkemöller berichtete, dass bis mittags alle wichtigen Durchgangstraßen dreimal geräumt worden waren. Am späten