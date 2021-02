Schnee in Lotte: Servicebetrieb hat alle Hände voll zu tun

Lotte lag am Sonntag unter einer dichten Schneedecke

Rolf Grundke

Lotte. Wie an vielen anderen Orten in der Region, haben auch die Menschen in Lotte mit den Schneemassen zu kämpfen. Auch der Lotter Servicebetrieb hat alle Hände voll zu tun.

„Seit 5 Uhr morgens sind wir pausenlos mit den Räumfahrzeugen unterwegs“, erklärt berichtet Lottes Servicebetriebsleiter Hans–Georg Kunkemöller. Bereits dreimal sei das gesamte Team durch die Gemeinde gefahren und habe die Hauptstraßen gerä