Marie Triphaus, FSJlerin im Wersener Jugendtreff "Sit In", hat sich in der Vorweihnachtszeit Bastelangebote überlegt. Jetzt, im aktuellen Lockdown, dreht sie Videos für das Online-Kochstudio. (Archivbild)

Ursula Holtgrewe

Lotte. Das Wetter ist mies, die Jugendtreffs sind geschlossen, Fußball spielen, ins Kino gehen oder mit Freunden abhängen geht auch nicht – wie also verbringen Jugendliche in Lotte im Corona-Lockdown ihre Freizeit? Und was vermissen sie am meisten? Wir haben nachgefragt.

Marie Triphaus, 18 Jahre alt und seit August 2020 FSJlerin im Wersener Jugendtreff Sit In, findet es wichtig, nicht nur zu Hause herumzuhängen, sondern den Tag zu nutzen. Ihr Tipp: To-do-Listen machen, damit man Ziele hat und je