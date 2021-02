Was Lotter Bürger rund um die Corona-Impfung wirklich bewegt

Auch wer Probleme mit der telefonischen Vergabe der Corona-Impftermine hat, meldet sich bei der Hotline der Gemeinde Lotte. (Symbolbild)

Lotte. Etwa 900 über 80-Jährige in Lotte können sich gegen Corona impfen lassen. Wer einen Termin hat, aber niemanden der ihn zum Impfzentrum im Flughafen Münster-Osnabrück (FMO) fährt, kann eine Hotline der Gemeinde anrufen. Welche Fragen haben Lotter Bürger?

Seit am Montag, 25. Januar, die Vergabe der Impftermine im Kreis Steinfurt gestartet ist, werden in den Gemeinden auch die Impf-Info-Hotlines betreut. In Lotte übernehmen das Gemeindebrandinspektor Marcus Prinz und Feuerwehrgerätewart Sebas