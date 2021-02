SC Halen hält am Konzept der Spielertrainer fest: Dominik Pieper kommt im Sommer

Dominik Pieper (rechts) kommt von Bezirksligist TuS Recke, wo er Vize-Kapitän war, nach Halen und wird bei den Schwarz-Weißen in der kommenden Saison spielender Co-Trainer.

Rolf Grundke

Lotte. Kreisliga-A-Ligist SC Halen geht in ein weiteres Jahr mit seinem Spielertrainer Björn Jansson. Dem 34-Jährigen wird ab dem Sommer Dominik Pieper als neuer spielender Co-Trainer an die Seite gestellt. Darüber hinaus sicherte sich der Verein die Dienste von drei Akteuren, die den Kader in der kommenden Spielzeit verstärken.

Der SC Halen hält an seinem Erfolgskonzept mit spielenden Trainern fest. Erfahren auf diesem Gebiet ist Björn Jansson, der in der kommenden Runde bereits in seine fünfte Saison mit der Kreisliga-A-Mannschaft geht. Gemeinsam mit Michael Beuk