Hundekot auf Gehwegen sorgt in Lotte immer wieder für Ärger

Vorbildlich: Diese Halterin entfernt die Hinterlassenschaft ihres Hunde mit einem Spezialbeutel. Die gibt es nicht nur in von der Gemeinde aufgestellten Hundekottütenspendern, sondern auch als Hundertstückrolle für 1,99 Euro zu kaufen. Und auch andere Plastiktüten lassen sich dafür verwenden (Archivbild).

Rainer Jensen/dpa

Lotte. Ein Sch...thema im wahrsten Sinn des Wortes: Hundehaufen auf Gehwegen, in Einfahrten oder Vorgärten. Erst jüngst musste eine junge Mutter nach einem Moment der Unachtsamkeit auf dem Gärtnerweg in Büren die eklige Bescherung von den Reifen ihres Kinderwagens kratzen. Die Gemeinde kann dem Problem nicht Herr werden.

Die betroffene Mutter postete Fotos ihres verschmutzten Kinderwagens auf Facebook in der Gruppe "Lotte und wir in 49504". Und die wurden von einigen Lottern mit ähnlichen Erfahrungen kommentiert. "So sah unser Kinderwagen letztens auch aus.