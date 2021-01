Impftermin, aber keine Fahrmöglichkeit? So wird Lotter Senioren geholfen

Wer einen Impftermin hat, aber keine Fahrmöglichkeit, erhält in Lotte Hilfe: Im Einladungsschreiben findet sich eine Nummer, die direkt zum zuständigen Mitarbeiter im Rathaus führt. (Symbolbild)

imago images/Steinach

Lotte. Mit einer Woche Verzögerung nimmt am Montag, 8. Februar, das Corona-Impfzentrum des Kreises Steinfurt im Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) die Arbeit auf. Für Senioren, die einen Impftermin, aber keine Fahrmöglichkeit haben, gibt es eine Hotline in den Heimatgemeinden – auch in Lotte. Wann und wie gibt es dort Hilfe?

In einem Schreiben vom Mittwoch, 20. Januar, begründet der Steinfurter Landrat Martin Sommer die Impfstartverzögerung damit, dass die Impfstoffe aktuell noch fehlten. Dieser Tage sollten alle über 80-Jährigen eine Einladung zu der kost